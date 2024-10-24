ПФУ дополнительно тратит более 60 млрд грн на повышении через суд пенсии

В Украине на выплату повышенных благодаря решениям судов пенсий военнослужащими силовых структур "чернобыльцам" Пенсионный фонд дополнительно тратит 66,5 миллиарда гривен.﻿ Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Песчанская по результатам аудита работы Пенсионного фонда, сообщает Экономическая правда.

Она сообщила, что существуют законодательные пробелы, создающие условия для получения пенсий в повышенных размерах.

Кроме того, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарели, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не являются единичными.

Счетная палата выявила более 800 тыс. пенсионеров, которые получали пенсии на временно оккупированных РФ территориях и на территориях активных боевых действий более 2,5 лет без физической идентификации.

На выплату пенсий этим гражданам было потрачено 7,7 % всех годовых расходов на выплату пенсий в 2024 году.

Кроме того, как установили аудиторы Счетной палаты, около 4 млрд грн в год потрачено на выплату пенсий лицам с инвалидностью, которым было отсрочено прохождение повторного осмотра МСЭК во время военного положения.

Напомним, Счетная палата провела аудит ПФУ и подтвердила, что в условиях войны и ограниченных ресурсов правительству удалось обеспечить стабильность работы пенсионной системы.

Обеспечение устойчивости пенсионной системы стало возможным благодаря средствам Проекта РЕАСЕ, в частности, и правительства США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий и в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ ($12,7 млрд).