СМИ: Северная корея подготовилась к войне, но только на 3 месяца

Военные запасы Северной Кореи позволят ей проводить боевые действия в течение трех месяцев, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.

Источники издания сообщают, что в распоряжении Пхеньяна около двух сотен предприятий, которые работают на нужды военно-промышленного комплекса. Заводы производят все необходимые виды оружия и боеприпасов, за исключением истребителей. При этом объемы производства оценить практически невозможно из-за повышенной секретности. Кроме того, часть военных заводов Северной Кореи находится под землей.

Кроме того, все больше источников подтверждают отправку северокорейских военных в Россию — для прохождения обучения и отправки в зону проведения боевых действий. Однако точное количество якобы отправленных военных не известно: сообщается, в частности, о 8 тыс. солдат в Рязанской области.

Как сообщалось, 24 октября координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. военных между началом и серединой октября на восток РФ.