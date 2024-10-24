Альтернативы "плану победы" Зеленского нет - вице-президент Европарламента

Страны Запада преданы делу поиска решения о завершении войны России против Украины и считают, что нет никакой другой альтернативы, кроме Плана победы Президента Зеленского, сообщает Укринформ.

Об этом заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы.

Зиле подчеркнул, что Россия не должна одержать победу в войне и призвал все государства-члены НАТО оказывать военную поддержку Украине на уровне не менее 0,25% ВВП.

«Страны Запада преданы делу поиска решения, чтобы положить конец этой ужасной войне. Мы хотим создать такое будущее, в котором сможем сотрудничать друг с другом и искать решения предстоящих вызовов. Нет никакой другой альтернативы, кроме того Плана мира (Плана победы - ред.), который представил Президент Зеленский» , - сказал Зиле.

Он заверил, что Европарламент является надежным партнером Украины в достижении мира.

Свое выступление Зиле завершил на родном латышском языке. Он отметил, что те люди на Западе, которые «устали от войны», призывают к компромиссу с Россией и территориальным уступкам со стороны Украины.