Зеленский поручил подготовить внутренний план усиления Украины

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего поручил ее участникам подготовить внутренний План усиления Украины.﻿﻿ Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

По его словам, на Ставке подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали представители Министерства регионального развития и строительства, Министерства энергетики и Воздушных сил ВСУ.

Особое внимание уделили подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые "дадут Украине больше стойкости".

"Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы" , - сказал президент.

Также были доклады Министерства обороны и военных по комплектации бригад и подготовке новобранцев.

"Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены" , - отметил Зеленский. ﻿