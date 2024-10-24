СМИ узнали, кто рекомендовал Байдену сохранить запрет на удары вглубь РФ

Пентагон и разведка США рекомендовали Белому дому сохранить запрет для украинских воинов на удары вглубь России переданными ракетами. Для этого есть несколько причин.﻿ Со ссылкой на Fox News, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, в рекомендации Пентагона и разведки утверждалось, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния и не изменит ход войны. Также там подчеркивается, что от такого решения недостатков будет больше, чем выгоды.

В частности Пентагон и разведка напоминают, что Россия переместила более 90% своих самолетов за пределы радиуса действия ATACMS, поэтому "ошибочно утверждать", что это решит проблему ударов по Украине управляемыми авиационными бомбами.

Еще одна причина - у Украины нет достаточного количества ракет ATACMS. При этом из запасов США такое вооружение предоставить не могут, поскольку поставки приведут к ущербу для боеготовности американских вооруженных сил.

Собеседник издания от себя добавил, что было бы безответственно, если Вашингтон не учитывал бы возможную ответную реакцию России, поскольку она - "ядерная держава, способная сделать очень плохие вещи как для Украины, так и для США".

Но, по словам источника Fox News, опасение эскалации - не единственный фактор, который сдерживает президента США Джо Байдена. По оценке разведки, в случае отмены ограничений Россия просто переместит свои средства за пределы досягаемости дальнобойных ракет.