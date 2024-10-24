В ВР зарегистрировали законопроект о демобилизации мужчин младше 25 лет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по увольнению в запас мужчин, которые признаны непригодными и которым нет 25 лет. Соответствующий документ №12147 появился на сайте парламента, сообщает Новое время.

Как отмечается в законопроекте, признаны непригодными и младшие 25 лет мужчины, мобилизованные на военную службу, увольняются в запас, если они не выразили желания продолжать службу.

9 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, этот закон не предусматривает демобилизацию уже мобилизованных украинцев младше 25 лет, однако подчеркнул, что будет добиваться такого решения в будущем.