Путин впервые прокомментировал присутствие войск КНДР на войне

Кремлевский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для участия в войне против Украины.﻿﻿ ﻿﻿Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в российской Казани

Вопрос задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки.

"Что они здесь делают? И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?" , - спросил журналист

Путин в очередной раз выдумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.

Глава РФ напомнил, что Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.