Путин впервые прокомментировал присутствие войск КНДР на войне
Кремлевский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для участия в войне против Украины. Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в российской Казани
Вопрос задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки.
"Что они здесь делают? И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?", - спросил журналист
Путин в очередной раз выдумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.
Глава РФ напомнил, что Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.
"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", – добавил Путин.