Президент Грузии не исключает свой арест после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать. Такой сценарий вероятен, если пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Заявление Зурабишвили приводит грузинский телеканал Mtavari.

Президента Грузии попросили спрогнозировать, что будет, если "Грузинская мечта" одержит победу на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 26 октября.

"Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму" , - ответила Зурабишвили.

Импичмент Зурабишвили

Стоит заметить, что сейчас большинство в грузинском парламенте у "Грузинской мечты". При этом премьер-министром является скандальный пророссийский политик Ираклий Кобахидзе.

В прошлом году Зурабишвили уже хотели объявить импичмент, поскольку она совершила заграничные поездки в Европу без разрешения правительства, как это указано в конституции.

Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента. Но в парламенте для такого шага не хватило голосов. За инициативу должны были проголосовать как минимум 100 депутатов, но всего было только 86 голосов.

Недавно глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил, что "на первых же заседаниях нового созыва" будет инициирован импичмент Зурабишвили.