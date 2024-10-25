МВФ предупреждает о замедлении экономического роста и росте задолженности в мире

Мир рискует увязнуть в ситуации низкого роста и высокого уровня задолженности, в результате чего у правительств останется меньше ресурсов для улучшения возможностей для своего населения и решения проблем. Результатом становится растущее недовольство населения.﻿ Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в ходе ежегодных заседаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что мировая экономика будет расти на 3,2% в год и замедлится до 3,1% в год в течение пяти лет. Это самый низкий среднесрочный прогноз за десятилетия" , - сказала она.

Как отметила Георгиева, рост остается на положительной территории, а процентные ставки снижаются.

"Для большинства стран мира мягкая посадка уже не за горами. Но люди не чувствуют себя хорошо относительно своих экономических перспектив. Всех, кого я здесь спрашиваю, как ваша экономика, ответ - хорошо. Как настроение ваших людей, ответ - не очень. Семьи по-прежнему страдают от высоких цен, а глобальный рост слаб" , - добавила глава МВФ.

По ее словам, торговля больше не является мощным двигателем роста и мы живем в более фрагментированной мировой экономике.

Между тем государственный долг на пути к тому, чтобы превысить 100 триллионов долларов в этом году, что является историческим максимумом и эквивалентно 93% процентам мирового ВВП.

МВФ ожидает, что 2030 году, что эта цифра приблизится к 100% ВВП.

"Мировая экономика рискует застрять в ситуации низкого роста и высокого долга. Это означает более низкие доходы и меньше рабочих мест. Это также означает более низкие доходы правительства, а значит, меньше инвестиций для поддержки семей и борьбы с долгосрочными проблемами, такими как изменение климата. Это тревожные времена" , - сказа она.

Пути решения проблем

Георгиева отметил, что повестка МВФ фокусируется на двух приоритетах: обеспечить мягкую посадку и вырваться из низкого роста и высокого долга

По ее словам, во-первых, необходимо обеспечить, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню везде.

"Крупнейшие центральные банки, включая США, правильно встали на путь смягчения. Теперь главное - закончить работу по инфляции, не нанося ненужного ущерба рынку труда" , - сказал она.

Во-вторых, сейчас самое время действовать в отношении долга и дефицита. После многих лет столь необходимой фискальной поддержки в ответ на потрясения сейчас самое время восстановить фискальные буферы. В большинстве стран это можно сделать постепенно, но начинать нужно уже сейчас, заявила Георгиева.

"Третье и самое важное, крайне важно, чтобы страны проводили реформы, способствующие росту, от сокращения бюрократической волокиты до улучшения управления. Мы видели, как реформы стали источником значительных выгод во всех странах. Наш анализ показывает, что эти реформы могут повысить объем производства до 8% за 4 года в развивающихся странах" , - сообщила Георгиева.

Напомним, в октябре 2024 года МВФ обновил прогноз, согласно которому, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, почти такими же темпами, как и в 2023 году (3,3%). Среднесрочный рост в течение пяти лет замедлится до "посредственных" 3,1%, что значительно ниже допандемического тренда за 2000-2019 годы в 3,8%.

Кроме того, согласно прогнозу МВФ, глобальный государственный долг превысит 100 триллионов долларов в этом году. При нынешних темпах отношение мирового долга к ВВП приблизится к 100% процентам к концу десятилетия, превысив пик пандемии.