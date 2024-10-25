Маск регулярно контактирует с Путиным с 2022 года - источники

Американский миллиардер Илон Маск регулярно контактирует с главой Кремля Владимиром Путиным с конца 2022 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от проинформированных собеседников в кругах действующих и бывших американских, европейских и российских чиновников, сообщает Европейская правда.

Как утверждают собеседники журналистов, обсуждения между Маском и Путиным касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Двое из чиновников рассказали, что в определенный момент Путин попросил миллиардера избежать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink над Тайванем, чтобы оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Знание о контактах Маска с Кремлем, похоже, большой секрет в правительстве, отметила газета. В частности, несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о них.

Как отметили журналисты, во время своего предвыборного турне по Пенсильвании на прошлой неделе Маск говорил о важности прозрачности правительства и отметил, что имеет доступ к правительственным тайнам.

"У меня есть сверхсекретный допуск, но я должен сказать, что, как и большинство вещей, о которых я знаю. Причина, по которой они держат это в секрете, состоит в том, что это очень скучно" , – цитирует газета его слова.

В то же время представитель Пентагона сказал:

"Мы не комментируем допуск, проверку или статус любого лица, а также вопросы политики безопасности персонала в контексте уведомлений о действиях любого лица".

Проинформированный собеседник журналистов указал, что сейчас правительство стоит перед дилеммой, поскольку оно сильно зависит от технологий миллиардера.

SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую полагается NASA для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.

"Им это не нравится" , – сказал собеседник, имея в виду контакты Маска и Путина.

В то же время он отметил, что администрация не высказывала никаких оговорок о возможных нарушениях безопасности со стороны Маска.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы единственным контактом Кремля с Маском был телефонный звонок, во время которого он и Путин обсудили "космос, а также современные и будущие технологии".

Также он добавил, что ни Путин, ни официальные лица Кремля не ведут регулярные разговоры с Маском. Эту же информацию подтверждал Маск в 2022 году.

Также пресс-секретарь кампании Трампа назвала Маска "лидером индустрии, который бывает раз в поколение" и сказала, что "разбитая федеральная бюрократия, безусловно, может извлечь пользу из его идей и эффективности".

"По Путину - есть лишь один кандидат в гонке, под руководством которого он не вторгался в другую страну, и это президент Трамп. Президент Трамп уже давно заявлял, что восстановит свой мир с помощью сильной внешней политики, чтобы сдержать российскую агрессию и покончить с войной в Украине" , – добавила пресс-секретарь кампании республиканца.

Отметим, что в этом году Маск стал ключевым сторонником избирательной кампании Трампа, и в случае его победы он может получить роль в администрации.