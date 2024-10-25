Усик обратился к Трапу с просьбой по поводу украинских пленных

Украинский боксер Александр Усик, готовящийся к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, в сети X попросил ведущего популярного американского подкаста Джо Рохана передать просьбу его следующему гостю – Дональду Трампу, сообщает Левый берег.

Чемпион написал, что экс-президент – если он действительно обладает таким влиянием на российского диктатора Путина, как он неоднократно заявлял – мог воспользоваться этим для того, чтобы помочь освободить из плена защитников "Азовстали" и других граждан Украины. Усик подчеркнул, что время играет ключевую роль, поэтому сделать это нужно как можно скорее.

В комментариях Джо Рохана призвали не только прислушаться к просьбе Усика, но и позвать его на подкаст сразу после Трампа.

Дональд Трамп во время избирательной кампании много раз подчеркивал, что имеет "уважение Путина" и "говорил ему не вторгаться в Украину".