Маск перечислил кампании Трампа еще 40 млн долларов – Politico

Американский бизнесмен Илон Маск в октябре вложил еще 43,6 млн долларов в предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа﻿. Об этом говорится в сообщении Politico, сообщает Деловая столица.

Общая сумма взносов Маска в комитет политических действий America PAC, созданный для поддержки Трампа, превысила 118 млн долларов.

По данным издания, America PAC потратила большую часть средств на агитацию за Трампа в колеблющихся штатах.

В четверг комитет сделал первую традиционную покупку рекламы, заказав небольшую радиотрансляцию в Северной Каролине. На прошлой неделе Маск в рамках America PAC пообещал разыгрывать миллион долларов среди избирателей колеблющихся штатов, хотя Минюст США предостерег его от этого.

Кроме того, как пишет Politico, Илон Маск выделил 10 млн долларов группе, связанной с руководством Сената от Республиканской партии.

В предыдущие годы Маск делал лишь небольшие пожертвования на избирательные кампании, в частности демократам, пишет Politico. Но в этом году он стал одним из крупнейших политических доноров в США.