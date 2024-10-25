Лукашенко заявил о войне, если Россия захочет присоединить Беларусь

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил войной. Она возможна в том случае, если РФ присоединит страну к своей территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью российским "Известиям".

"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.

По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.

Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".