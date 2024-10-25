РФ еще имеет опасные силы, которые не пострадали от войны - командующий НАТО в Европе

Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия понесла значительные потери в Украине, однако до сих пор имеет "опасные боевые силы", которые почти не пострадали от войны. Его слова цитирует Business Insider, сообщает Европейская правда.

Кавольно акцентировал – у России до сих пор есть силы, которых "едва коснулась" война. В частности, по его словам, речь идет о дальней авиации, ракетных силах стратегического назначения, оборонных подразделениях и подводных средствах.

Он также отметил, что большая часть тактической авиации России еще не вовлечена в войну.

"Итак, несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России остается огромный потенциал - как обычный, так и ядерный - и поэтому необходимо иметь это в виду" , - считает Каволи.

Военный подчеркнул, что сухопутные силы России понесли значительные потери во время боевых действий в Украине, однако Москва сделала заметные шаги для их восстановления.

"Военная сила – сухопутная сила – внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны. Поэтому российская армия фактически выросла за этот период" , – сказал он.

Каволи добавил, что сейчас есть определенные проблемы с качеством, и некоторое оборудование может быть не новейшим, однако у России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывание их на границах НАТО, а к этому Альянсу следует отнестись очень серьезно.

Недавно Каволи уже заявлял, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем сегодня.

А генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца считает, что российская армия, воюя против украинских сил обороны, которые подготовлены и оснащены другими странами, оттачивает свою способность воевать с Западом в будущем.