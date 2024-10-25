В двух городах Украины наблюдается сильное загрязнение воздуха

В двух городах западной части Украины зафиксирован максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Специалисты советуют закрыть окна и избегать долгого пребывания на улице, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт системы экологического мониторинга SaveEcoBot.

На утро 25 октября в Ивано-Франковске и Тернополе зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Индексы его качества составляли 158 и 155 соответственно. Согласно данным SaveEcoBot, главным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.

Жители городов сообщили о дымке с едким запахом. Кроме ужасной видимости и вони, у некоторых присутствует дискомфорт при дыхании. Дискомфорт может быть вызван и у людей с заболеваниями сердца.

В связи с этим, в Ивано-Франковск уже направили специалистов для контрольных замеров атмосферного воздуха. О результатах сообщат позже.

Как обезопасить себя от загрязненного воздуха

1. Первоначально закройте окна.

2. Пейте больше воды.

3. Сделайте влажную уборку.

4. Выходите на улицу только в случае необходимости.

Раньше мы писали, что действительно загрязняет воздух в Украине и когда ждать улучшения. Пылевой бури как таковой в Украине нет, однако на территорию нашего государства продолжает поступать запыленный воздух. Качество воздуха локально ухудшает дым, который стелится от пожаров в экосистемах. Причиной пожаров является уже задерживающаяся засуха, а также боевые действия.

Читайте также, почему Киев раньше часто попадал в антирейтинг с самым грязным воздухом. Однако подавляющее большинство времени уровень воздуха в столице чистый или удовлетворительный. Заметим, за состоянием воздуха в режиме онлайн киевляне могут следить через приложение "Київ Цифровий".