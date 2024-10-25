Кабмин одобрил новый вид выплат для ВПЛ: кто может получить деньги

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект предоставления субсидии внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости аренды жилья. Он будет реализовываться в течение двух лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Проект касается населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, кроме включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Правительством утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрено, что предоставление субсидии будет возможным исключительно при условии оформления договора найма между нанимателем и наймодателем, который будет подлежать регистрации в базе Пенсионного фонда Украины.

Установлено, что предоставление субсидии по найму жилья нанимателю не будет ограничивать BПЛ в получении еще одной целевой государственной поддержки - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на найм жилья нанимателю устанавливается социальный норматив площади наемного жилого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ - 13,65 кв.м., но не менее 35,22 кв.м. на семью.

Закреплено, что субсидия по найму жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.

Как сообщалось, Минсоцполитики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, - субсидию на аренду жилья.

В августе 2024 года количество ВПЛ составило около 3,7 млн человек, почти четверть находились в двух областях - Харьковской (13%) и Днепропетровской (12%). Более половины ВПЛ покинули свое место жительства два или более лет назад (48% переместились в пределах области и 54% переехали в другую область).