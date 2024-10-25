Погода в Украине: в ряде областей температура опустится до -2 градусов

26 октября в Украине будет царить переменная облачность. Однако почти по всей территории страны ожидается сухая погода, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в Украине осадки не предвидятся, однако ночь и утро на большинстве территорий Правобережья и отдельных районах северо-востока принесут туман, который может значительно снизить видимость на дорогах - до 200-500 метров. По этой причине объявлен І уровень опасности (желтый).

Ветер будет слабым, переменных направлений, скоростью 3-8 м/с, что будет способствовать сохранению стабильной температуры воздуха.

Ночью термометры покажут 3-8 градусов тепла на большинстве территорий, а в западных областях, Житомирской, Винницкой и восточных регионах возможно снижение температуры от 3° тепла до 2° мороза.

В дневное время температура воздуха прогреется до 9-14° тепла, а в теплых районах Прикарпатья и Закарпатья столбики термометров могут достичь 18 градусов тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области день будет также преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Ветер ожидается северо-западного направления, но днем его порывы перейдут на южное направление со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит 3-8° тепла, а днем воздух прогреется до 9-14°. В Киеве ночью температура будет колебаться между 5-7° тепла, днем ожидается 11-13° тепла.

В ночные и утренние часы 26 октября в большинстве областей Украины ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.