Импорт бензина в Украину с начала года снизился на 6%

За 9 месяцев 2024 импорт бензина снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 919,5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

Более половины бензина (64%) поступило в Украину железнодорожным транспортом, рост за год составил 44% (590,5 тыс. т).

В то же время импорт бензовозами упал на 31%, до 220 тыс. т. Основным фактором изменения логистики можно считать польские забастовки, начавшиеся 6 ноября 2023 года и продолжавшиеся до 22 апреля 2024 года. В результате Польша потеряла почти 86% автоперевозок горючего, но заместила их железнодорожными.

Также существенно сократилось снабжение автодорогами из Болгарии (-59%), Словакии (-58%) и Латвии (почти на 100%).

После двухлетней балансировки 2024 года западное направление импорта одержало победу над южным. Мероприятие прибавило 22% (498 тыс. т), тогда как юг потерял 26% (421,7 тыс. т).

Главным образом, как отмечается в статье, южное направление потеряло объемы из-за существенного снижения поставок из Греции, отгрузки откуда в 2023 году носили ситуативный характер. В первом полугодии текущего года импорта оттуда вообще не было, а затем рынок немного подтянул объемы в рамках подготовки к повышению акцизов с 1 сентября (эта причина обусловила большие греческие объемы и в 2023 году).

"А что случилось на западе? Буквально выстрелила Литва – на 40%, до 161,2 тыс. В сентябре Мажейкяй вообще стал самым крупным поставщиком бензина – 35,2 тыс. т (+38% по сравнению с августом). Литовцы удерживают статус одного из крупнейших поставщиков, несмотря на кардинальное изменение системы импорта после 2022 года" , — говорится в материале.

"Одним из главных факторов этого успеха есть исторические связи с украинскими контрагентами и отличная репутация литовского продукта" , – считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Но он добавляет, что все же главным фактором реинкарнации Мажейкяя в Украине цена.

Напомним, за девять месяцев объемы импорта дизтоплива в Украину составили 4,83 млн тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.