ООН выделяет 20 млн долларов организациям, которые помогают переселенцам – Минреинтеграции

Международные партнеры выделяют дополнительные средства для поддержки организаций, которые помогают эвакуированным. Об этом заявили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Левый берег.

Эта тема обсуждалась на совещании по оказанию поддержки эвакуированному населению. В совещании приняли участие, в частности, представители международных и общественных организаций.

В фокусе внимания – безбарьерность, обустройство мест временного проживания для пожилых и маломобильных внутренне перемещенных лиц. В частности, речь шла о доступности помещений для маломобильных групп населения.

Во время совещания Координатор системы ООН в Украине Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале подчеркнул, что Управление ООН по координации гуманитарных дел вместе с партнерами приняло решение о выделении 20 миллионов долларов в поддержку местных организаций, которые помогают уязвимым категориям населения.

Сейчас ожидаются предложения от организаций, которые уже работают и имеют опыт, но требуют дополнительных средств на реализацию своих действующих проектов или хотят расширить свою деятельность.

Гуманитарный координатор ООН отметил, что международные организации будут продолжать поддерживать эвакуированных украинцев. В частности, особое внимание будет уделяться поддержке уязвимых категорий населения.