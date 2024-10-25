Количество протоколов за нарушение языкового закона возросло почти вдвое

216 протоколов за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" составил секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в Украине по состоянию на середину октября 2024 года. Это уже в 1,7 раза больше, чем за прошлый год. В то же время обращений по поводу нарушений языкового закона в этом году стало меньше. Уже наложено 64 штрафа и 91 предупреждение за нарушение языкового закона, сообщает Опендатабот.

1808 обращений граждан о нарушении языкового закона зафиксировано в Украине в этом году. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем, в этом году ежемесячно поступает 180 обращений против 300 в месяц в прошлом году.

Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта – 525 обращений или 29%. Обслуживание на русском языке стало причиной жалоб в 288 или 16% обращений. Еще 14% или 247 нарушений связано с рекламой.

Киев неизменно лидирует - 706 обращений в этом году. В антирейтинг регионов также попали Одесчина — 326 обращений, Харьковщина — 149 обращений и Днепропетровщина — 148 обращений.

Обращений стало меньше, в то же время наказаний за ними стало больше. Так, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было составлено 128 протоколов.

Больше протоколов касаются отсутствия украинской версии сайтов (ст. 27 закона) — 42% от общего количества. В этом году их в 3 раза больше, чем в прошлом.

Уже наложено 64 штрафа за нарушение языкового закона — в 3 раза больше, чем за весь 2023 год. Также вынесено уже 91 предупреждение, против 61 в прошлом.