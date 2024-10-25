Стал действовать обновленный перечень территорий боевых действий и ВОТ

Минреинтеграции приказом от 14 октября 2024 года № 350 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, сообщает ЛигаБизнес.

Отмеченные изменения вступили в силу с 25 октября.

Сейчас они касаются территориальных общин Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

Сам Перечень был утвержден в декабре 2022 года и постоянно актуализируется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Напомним, этот Перечень можно применять для получения налоговых льгот.