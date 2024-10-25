Россияне закрепляют по переводчику за каждыми 30 северокорейскими военными - перехват ГУР

Украинские разведчики перехватили разговоры российских военных о закреплении переводчиков за солдатами из Северной Кореи﻿. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.

Разведчики перехватили разговоры военнослужащих 810 отдельной бригады морской пехоты 18 армии южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении.

В перехватах россияне обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих КНДР (условное название батальон "К") на Курском направлении.

Так, россияне планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих РФ за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом.

Как отмечается, в россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них — 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Как свидетельствуют другие перехваты ГУР, появление бойцов из КНДР в рядах российской оккупационной армии вызывает среди офицеров и солдат из РФ раздражение и даже враждебное отношение.