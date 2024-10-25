С начала года суды Киева вынесли приговоры семи уклонистам

В 2024 году киевские суды вынесли 7 приговоров в отношении мужчин, которые уклонились от призыва на военную службу.﻿﻿ Со ссылкой на столичную полицию, сообщает Украинская правда.

"В частности, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять последующих лет" , - сообщили в полиции.

Отмечается, что всего с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет. О подозрении сообщено 51 фигуранту.

В полиции уточнили, что в большинстве случаев досудебное расследование в уголовных таких производствах начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации и постановки на воинский учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с воинского учета и в дальнейшем подлежит призыву.