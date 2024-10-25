Украина передала в ООН ратификационную грамоту о присоединении к Римскому статуту

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра передала в пятницу в Секретариат ООН ратификационную грамоту относительно присоединения Украины к Римскому статуту, что будет означать полноправное участие страны в Международном уголовном суде, сообщает Укринформ.

Процедура передачи ратификационной грамоты прошла в одном из помещений штаб-квартиры ООН.

«Это исторический момент. Сегодня мы завершили длительную ратификацию Римского статута и наконец-то стали полноценным участником МУС. Для Украины Римский устав вступает в силу 1 января 2025 года» , - сказала в комментарии Мудра.

Она пояснила, что состоялась передача ратификационной грамоты на хранение в Секретариат Организации Объединенных Наций, которая является депозитарием международных договоров.

По словам заместителя руководителя ОП, с начала года Украина присоединится к работе в ключевом органе международного правосудия и будет иметь, в частности, возможность «влиять на приоритетизацию наших вопросов в МУС».

Мудра напомнила, что на сегодняшний день этот суд выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе российского правителя Владимира Путина и военной верхушки - Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов.

«Наше участие в работе МУС ускорит рассмотрение текущих дел и открытие новых, поэтому позволит обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников» , - добавила она.

Как сообщалось, 21 августа Верховная Рада приняла инициированный Президентом Украины закон о ратификации Римского статута и поправок к нему.

Ратификация этого документа является обязательным условием дальнейшей евроинтеграции Украины. Украина подписала договор 20 января 2000 года.

После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления, совершенные его гражданами, или совершенные на его территории – подсудимыми суду в Гааге.