Шесть руководителей прокуратуры уволились на фоне скандала с МСЭК

Проверки и меры по предотвращению злоупотреблений в прокуратурах – продолжаются. В настоящее время шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, в настоящее время продолжаются комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры. Он рассказал, что пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей.

Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.

Также продолжается служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

Костин рассказал, что сегодня было проведено первое заседание независимой Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов" , - заявил Костин.

Кроме этого, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре". Эти изменения помогут сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия.

Скандал с МСЭК в Украине.

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором указано о ликвидации МСЭК до 31 декабря.

Впоследствии глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время .

Этому предшествовал ряд скандалов с руководителями областных МСЭК, в том числе с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры.

Также из-за этих скандалов генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности.