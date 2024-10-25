Киев атаковали БПЛА, из-за пожара в многоэтажке эвакуируют людей (Обновлено)

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.﻿﻿ Со ссылкой на КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"В результате атаки БпЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом домевозник пожар в отдельной квартире. Информация уточняется. Оперативные подразделения следуют на место" , - говорится в сообщении администрации.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.

По данным городского головы, в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА продолжается пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

В 21:44 в КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО. Киевлян призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По уточненной информации КГВА, в многоэтажке проводят эвакуацию жильцов. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, стало известно о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших.