Президент анонсировал возвращение выплат для украинцев в рамках "Є-підтримка"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца﻿. Об этом говорилось в видеообращении главы государства, сообщает Деловая столица.

"Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике — это защита объектов, это работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся общины, готовятся военные. Кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей.

Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Є-підтримка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты — это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных — волонтерам, на дроны" , — отметил Зеленский.

Глава государства поручил Кабмину определить детали и представить людям.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, могут получить по тысяче гривен через программу "Дія".

Глава государства тогда отмечал, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров или купить билеты на поездки внутри страны. Президент заверил, что эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины, в том числе пожилым людям.

На реализацию программы было выделено 8 миллиардов гривен.