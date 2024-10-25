Украина и Болгария провели переговоры по соглашению о безопасности

Представители Украины и Болгарии провели первый раунд переговоров. Они касались заключения двустороннего соглашения о безопасности.﻿ Со ссылкой на Офис президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Также Украина и Болгария приступили к работе над проектом документа и согласовали его ключевые положения.

"Украина уже заключила 27 соглашений на выполнение Совместной декларации "Группы семи". Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе" , - подчеркнул Жовква.

Стороны согласовали дальнейший график переговоров, чтобы подготовить финальный текст соглашения.

Сейчас известно, что Украина уже подписала более 25 двусторонних соглашений по гарантиям безопасности со странами-партнерами.