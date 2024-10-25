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Атака дрона РФ по многоэтажке в Киеве: один погибший, четверо пострадавших

Атака дрона РФ по многоэтажке в Киеве: один погибший, четверо пострадавших
Фото: ГСЧС

В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Киеве один человек погиб, 4 пострадали.﻿﻿ Со ссылкой на городского голову Киева Виталий Кличко, КГВА, МВД, сообщает Украинская правда.

"В доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте. Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", -  сказал Кличко.

В то же время в КГВА и МВД сообщают о двух пострадавших.

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ГСЧС
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МВД
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ГСЧС

В полиции подтвердили, что количество пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве увеличилось до 4-х. Предварительно, у них острая реакция на стресс.

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.

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