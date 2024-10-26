ISW объяснил, зачем Путин завышает потери ВСУ в Курской области

Аналитики Института изучения войны считают, что правитель России Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет ISW.

В своем отчете аналитики отмечают, что Путин преувеличивает прогресс России в Курской области, вероятно, пытаясь заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины в российскую область.

Аналитики напомнили заявление Путина российским СМИ о якобы "заблокированных" 2 тысячах украинских военных в области. Однако, как отмечается в отчете ISW, Министерство обороны России публично не сообщало о якобы успешном "проникновении российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области".

Кремлевский лидер также не признал, что украинская линия фронта в Курской области простирается от украинско-российской международной границы, и что украинские войска могут свободно пересекать участки границы, которые находятся под украинским контролем.

В отчете говорится, что по оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который опроверг слова Путина об окружении украинских военных, потери российских войск с 8 августа на Курщине составляют 17 819 человек.

Хотя ISW не может самостоятельно проверить украинские оценки российских потерь, однако российская и украинская отчетность указывает на то, что украинские войска продолжают действовать в Курской области.

"Преувеличенная статистика Путина по украинским потерям, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область спустя почти три месяца в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом регионе" , - отметили аналитики Института изучения войны.

Что предшествовало:

25 октября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что информация об окружении украинских войск в Курской области является дезинформацией со стороны страны-агрессора.