Армия обороны Израиля объявила о завершении операции против Ирана

Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Все самолеты благополучно вернулись в Израиль.

Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.

Кроме того, военные заявляют, что эти удары предоставили ВВС Израиля «более широкую свободу действий в воздухе в Иране» и что у них есть широкий выбор целей, которые они могут поразить в ходе будущих операций, если это потребуется.

Ущерб, нанесенный ударами, будет определен со временем, заявляют в Армии обороны Израиля, добавив, что Иран заплатил цену за свои атаки на Израиль.

После завершения израильских ударов по Ирану официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении на английском языке предупредил, что если Иран "совершит ошибку", пойдя на дальнейшую эскалацию, Израиль ответит.

Иран заявил, что его система ПВО успешно отразила атаки Израиля, однако некоторым объектам был нанесен «ограниченный ущерб».

В заявлении иранской противовоздушной обороны говорится, что Израиль атаковал военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Ответ Израиля на иранскую атаку 1 октября

Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.