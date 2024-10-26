Ночная атака на Киевщину: повреждены дома, бушевали пожары, пострадал ребенок

В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область спасатели ликвидировали 2 пожара, поврежден частный жилой дом, пострадал ребенок, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ГСЧС.

В Ирпене из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 01:12.

На Бориспольщине поврежден частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года рождения.

На Обуховщине ликвидировано возгорание кровли жилого дома.