Российские войска обстреляли Боровую на Харьковщине: погибла женщина

Российские войска утром 26 октября обстреляли село Боровая Боровской территориальной громады Харьковской области, в результате чего погибла женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Нацполиция.

"08:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела повреждены 7 частных домов".

По его словам, погибла 61-летняя женщина".

Полиция задокументировала последствия военных преступлений РФ, На местах событий работали следователи, криминалисты, взрывотехники.