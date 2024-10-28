Ночной обстрел Харькова: ранены семь человек, среди них ребенок
В Харькове в результате российского авиационного удара этой ночью, 28 октября, были ранены семь человек. Среди них есть ребенок, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Чрезвычайники рассказали, что на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Харьков ночью враг атаковал город, есть пострадавшие. Предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок", - говорится в заявлении ГСЧС.
Указывается, что в результате авиационного удара со стороны российских военных в Харьков были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажки. Также в здании выбиты окна.
"На месте попадания работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям", - передали в ГСЧС.
Также чрезвычайники добавили, что к ликвидации последствий вражеского обстрела задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
Обновлено: уточнение от мэрии
Позже мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в своем Telegram, что в результате ночных обстрелов в городе "имеем информацию о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушке 16-ти лет".
В многоэтажке повреждены перекрытия между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры", - передал он.
Удары РФ по Харькову
Напомним, после около половины третьего ночи в Харькове прогремели взрывы в результате российского авиаудара.
Сначала в мэрии заявили о попадании в Холодногорском районе по 9-ти этажному жилому дому, и там пожар и частичное разрушение. Однако позже в ОВА уточнили, что "прилет" был в городе рядом с жилым домом, и что пожар также был недалеко от здания.
Мэр Харькова в три ночи рассказал, что в результате российского обстрела было четыре пострадавших.
Также сообщалось, что вчера вечером, 27 октября, в Харькове прогремели взрывы во время вражеского удара КАБами. В мэрии тебе проинформировали, российские кафиры атаковали жилой дом в Харькове.
А уже ночью стало известно, что количество пострадавших в Харькове из-за обстрелов 27 октября выросло до 6 человек, а "прилеты" были в двух районах города.