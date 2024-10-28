Британский посол оценил план победы Зеленского

План победы президента Владимира Зеленского ставит целью укрепить позиции Украины. Должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил посол Великобритании Мартин Гаррис.

"Я думаю, что это план к справедливому миру. Я думаю, что это правильно, то, что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными" , - сказал он.

Гаррис заявил, что был рад получить шанс, когда Зеленский был в Лондоне, обсудить с ним вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте такие главные принципы.

"Мы можем иметь сейчас общую стратегию, потому что мы согласны с целью плана победы президента, что сейчас нам нужно укрепить позицию Украины до конца года" , - добавил он.

Посол отметил, что в скором времени будет новая администрация в США.

"И мы хотели бы, что сейчас Украина была в сильной позиции и в военном плане, и в дипломатическом плане, и также в экономическом плане. Таким образом, и через сотрудничество с нашими партнерами, мы укрепляем поддержку для Украины" , - добавил Гаррис.

По мнению посла, цель плана Зеленского – укрепить позиции Украины.

"И концепция, что должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами, чтобы реализовать эту цель" , - сказал он.

План победы Зеленского

План победы Зеленского был представлен украинскому парламенту 16 октября, а в ЕС и НАТО – 17 октября. План включает приглашение Украины в НАТО, усиление обороны Украины и разворот войны в сторону России, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с партнерами Киева. Пятый пункт касается послевоенного периода - Киев предлагает заменить американские войска в Европе украинскими после войны.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, среди лидеров ЕС нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе Зеленским.

По словам премьер-министра Польши, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.