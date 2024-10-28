НАТО и Южная Корея проведут совещание относительно войск КНДР в Украине

Правительственная делегация из Южной Кореи примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО 28 октября, чтобы обсудить данные о командировках на войну в Украине военнослужащих из КНДР, сообщает Укринформ.

"В понедельник, 28 октября, делегация высокого уровня из Республики Корея проинформирует Североатлантический совет о развертывании войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в РФ" , - говорится в сообщении.

На совещание также приглашены представители других стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает корейское агентство Yonhap, делегация из Южной Кореи посетит Брюссель уже в понедельник.

Согласно данным Yonhap, делегация из Южной Кореи может обсудить с представителями НАТО дальнейшие способы поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

В частности, как пишет это агентство, речь может идти о командировке "группы южнокорейских чиновников для мониторинга действий военных из КНДР".

В случае, если такая группа будет отправлена, она может заняться изучением тактики и военной доктрины северокорейских военных, в нее также могут быть включены специалисты психологической войны, которые могли бы призвать солдат с КНДР сдаваться. Эти люди могут участвовать в допросах северокорейских пленных.

Кроме того, Южная Корея обсуждает возможность поставок Украине вооружения. До сих пор в Сеуле ограничивались только гуманитарной поддержкой Украины.