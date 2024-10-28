РФ нашла способ обходить санкции на закупку ИИ-чипов Nvidia - СМИ

Индия выступает важным посредником в поставках России мощных ИИ-чипов Nvidia, а страной первоисточником технологий стала Малайзия. Об этом говорится в расследовании агентства Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Индийская компания Shreya Life Sciences поставляет в Россию передовые технологии. По данным Bloomberg, с апреля по август этого года компания экспортировала в Россию 1111 серверов Dell PowerEdge XE9680 с мощными процессорами Nvidia, разработанными для искусственного интеллекта.

Стоимость этих поставок оценивается в 300 миллионов долларов. Эти серверы ограничены для экспорта в Россию западными санкциями из-за их потенциального использования в военных разработках.

Несмотря на усилия США и ЕС, которые пытаются ограничить доступ России к чувствительным технологиям, Индия все больше становится важным посредником для экспорта запрещенных товаров. Хотя Индия является транзитным пунктом, данные о торговле свидетельствуют, что настоящим источником является Малайзия.

Ведение бизнеса с Россией не является незаконным в Индии, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди не является участником многочисленных раундов санкций США и ЕС, наложенных на Москву.

Shreya Life Sciences имеет связи с Россией, начиная с 1995 года, когда компания была основана в Москве Сюджитом Кумаром Сингхом. Первоначально фокусировалась на фармацевтических поставках, а теперь Shreya также экспортирует технологическое оборудование.

Компания поставляет продукцию российской компании Main Chain, которая не находится под санкциями США. Данные о поставках показывают, что импорт заказывался из Малайзии компанией Dell International Services India Private Ltd., дочерней компанией Dell, а поставщиком указывалась Dell Global BV (Сингапурский филиал), другая дочерняя компания.

В частности, в период между мартом и августом 2024 года Индия импортировала более 1400 серверов Dell PowerEdge XE9680 из Малайзии, которые позже были перепроданы России.

Main Chain также закупила технологические продукты у второй индийской компании, Hayers Infotech Private Limited. Вместе Shreya и Hayers Infotech экспортировали в Россию высокотехнологичных товаров на сумму 434 миллиона долларов с февраля 2022 года.