В Минздраве рассказали, как реформируют МСЭК и кому передали функции

С понедельника, 28 октября, функции центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Из чего состоит система МСЭК

В Минздраве рассказали, что в настоящее время система медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) состоит из учреждений центрального и регионального уровня.

При этом Министерство здравоохранения создает и назначает руководителя только центральной МСЭК.

Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК:

из них 25 - областных бюро

более 300 - центрально-городских и межрайонных комиссий

Руководителей областных комиссий назначают областные советы.

План противодействия правонарушениям в МСЭК

Во исполнение решений СНБО и президента Кабинет министров Украины утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК, который предусматривает:

создание рабочей группы для пересмотра решений, принимаемых МСЭК (в том числе в отношении должностных лиц)

разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы

быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ДБР, Нацполицией и СБУ

вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики (о комплексной реформе МСЭК)

Что изменит реформа МСЭК

Во время последнего заседания правительства были приняты изменения в положение о МСЭК, позволяющие Министерству здравоохранения возлагать права и обязанности центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию:

которая относится к сфере управления Минздрава

имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике

"Это позволяет максимально быстро оптимизировать процесс на центральном уровне" , - объяснили в Минздраве.

Учитывая это, функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр (где в течение 2024 года создавалась необходимая материально-техническая база, которая должна значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей).

Уточняется, что к полномочиям центральной МСЭК относятся, в частности, рассмотрение обжалований и проведение проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.

Кроме того, с 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране прекратят выполнять свои функции по:

экспертизе инвалидности

установлению потери трудоспособности

Их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Алгоритм обжалования решений МСЭК

В Минздраве рассказали, что в настоящее время алгоритм обжалования решений МСЭК не изменился.

"Если ваше дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по рассмотрению и дальнейшим действиям, очередность рассмотрения будет сохранена" , - пояснили в пресс-службе министерства.

В целом же процедура обжалования сейчас такова :

обжалование решения МСЭК (считаемое необоснованным) в досудебном порядке - в комиссии высшего уровня

обжалование решения МСЭК в судебном порядке (если первый шаг не помог, и вы до сих пор не согласны с результатом)

Уточняется, что досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги:

или написание заявления в ту же комиссию, где человек проходил экспертизу

или написание заявления в областную комиссию

проведение экспертизы (при необходимости - с проведением дополнительного обследования)

вынесение нового решения

"Если вы не соглашаетесь с новым решением, то можете подать обжалование в центральную МСЭК, функции которой выполняет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр" , - добавили в Минздраве.

Адрес института: г. Днепр, переулок Феодосия Макаревского, 1-А.

Контактные данные приемной института:

+38 (098) 702 24 90

e-mail: undimspi@i.ua ukr.derzh.ndimspi@gmail.com

Скандал с МСЭК

Напомним, 3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, а также стопку поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Позже стало известно, что Крупа "помогла" получить "инвалидность" около полусотни прокурорам Хмельницкой областной прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин инициировал проверку.

20 октября президент Украины созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров и уже 22 октября Владимир Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. Тем временем генпрокурор Андрей Костин принял решение уйти в отставку.

После этого министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что функции МСЭК передадут кластерным и сверхкластерным больницам.