ОТГ "Северск": Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными

Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире марафона "Суспільне Новини".

Журналисты поинтересовались, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне их оперативной деятельности и пытается ли российское командование передислоцировать этих солдат ближе к Курщине.

"Данные разведки такие есть... но пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР".

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