Мост в Бердянске подорвали партизаны вместе с ГУР - источник

Железнодорожный мост во временно оккупированном Бердянске подорвали благодаря спецоперации местного сопротивления и ГУР Минобороны Украины. Этот мост российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил информированный источник.

О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вечером 27 октября.

"В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - сообщил источник.

По его данным, уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.