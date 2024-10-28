Работа в Польше: какие вакансии и зарплату будут предлагать украинцам в 2025 году

В 2025 году в Польше спрос на работников из Украины будет оставаться высоким. Людям без знания языка и квалификации чаще всего будут предлагать работу на складах одежды, а также на аптечных и полиграфических складах, на производствах деталей. Также будет спрос на квалифицированных менеджеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Какие вакансии и зарплату будут предлагать украинцам без знания языка в 2025 году

Кроме вышеупомянутых профессий, также будет много предложений для работников на производстве и упаковке пищевой промышленности, в частности для изготовления и упаковки полуфабрикатов и закусок, оливок, сладостей.

Среди популярных профессий, которыми за последние несколько лет овладели женщины, будет в спросе оператор крана-погрузчика. В среднем заработная плата в месяц будет составлять 1100 – 1400 долларов (45 тыс. 58 тыс. грн).

В Польше в последние годы растет уровень автоматизации процессов на крупных производствах и складах. Это уменьшает физическую нагрузку на работников. Аналитики прогнозируют, что развитие технологий и экономики обусловит повышенный спрос как на работников с низкой квалификацией, так и на высококвалифицированных специалистов.

Сколько будут платить высококвалифицированным специалистам

В 2025 году наибольший спрос среди высококвалифицированных работников будет на менеджеров – руководителей с аналитическими способностями, которые могут управлять командами по разным направлениям. Также в спросе будут специалисты по продажам, финансисты и бухгалтеры.

Кроме соответствующей квалификации, украинцам необходимо владеть польским языком, чтобы работать на этих должностях. Работники этих профессий могут рассчитывать на заработную плату от 3,500 – 4000 долларов (145 тыс. – 166 тыс. грн).

"Больше всего ценятся специалисты с аналитическим мышлением, которые могут оперативно подстраиваться под условия рынка. Это люди, которые не просто выполняют работу по шаблону, но активно ищут новые решения и подходы, анализируя быстро меняющиеся данные и тенденции. Они смотрят на ситуацию в широком контексте, понимая не только текущие потребности рынка, но и прогнозируя возможные изменения" , – говорит вице-президент Gremi Personal Лилия Терещенко.

По ее словам, гибкость в работе позволяет работнику эффективно реагировать на динамические вызовы рынка и принимать обоснованные решения, обеспечивающие успех в долгосрочной перспективе. Сейчас за таких специалистов больше конкурирует бизнес в Польше.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в 2024 году

В 2024 году украинцам без знания языка предлагают работу на логистических складах, на производстве предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в машиностроительной отрасли. Летом было много вакансий в сфере услуг и гостиничном бизнесе, но для трудоустройства требовались знания польского языка на базовом уровне.

На рынке ощущается нехватка рабочих в агросекторе и строительной сфере, поскольку именно украинцы чаще всего трудоустраивались на эти позиции. А потребность в сезонных работниках в этом году на 20% выше, чем в прошлом.

В 2024 году средняя зарплата работников без квалификации, которые не владеют польским, 4-5 тыс. злотых брутто (41 тыс. – 51 тыс. грн).