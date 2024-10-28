Зеленский прибыл в Исландию: встретится с лидерами пяти стран

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, прибыл с визитом в столицу Исландии Рейкьявика на саммит Украина – Северная Европа, где встретится с лидерами пяти государств.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

В ходе визита у Зеленского будут двусторонние переговоры премьером и президентом Исландии, а также главами правительств Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Также президент Украины примет участие в заседании Северного совета.

"Будем говорить о поддержке Плана победы и вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов" , – сообщил Зеленский.