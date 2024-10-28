Генконсульству РФ в Познани приказали покинуть Польшу до конца ноября

Российские дипломаты из генконсульства в Познани, закрытого по решению МИД Польши, должны покинуть страну до 30 ноября, заявил спикер ведомства Павел Вронский. Со ссылкой на PAP, сообщает Новое время.

Вронский уточнил, что польская и российская стороны провели технические переговоры по закрытию консульства.

«Консульству дали срок до 30 ноября покинуть это здание в Познани» , — отметил он.

По его словам, прекращение работы консульства — сложная процедура, которая требует вывоза различного оборудования.

«Российским дипломатам приказано покинуть Польшу, они объявлены нежелательными лицами. Мы пытаемс ﻿﻿ я решить этот вопрос цивилизованно, одновременно четко указывая российской стороне на недопустимость определенных действий в Польше» , — подчеркнул Вронский.

На вопрос о времени отъезда дипломатов он уточнил, что «до 30 ноября их уже не будет в Польше».

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России, расположенного в Познани.