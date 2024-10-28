Генконсульству РФ в Познани приказали покинуть Польшу до конца ноября
Российские дипломаты из генконсульства в Познани, закрытого по решению МИД Польши, должны покинуть страну до 30 ноября, заявил спикер ведомства Павел Вронский. Со ссылкой на PAP, сообщает Новое время.
Вронский уточнил, что польская и российская стороны провели технические переговоры по закрытию консульства.
«Консульству дали срок до 30 ноября покинуть это здание в Познани», — отметил он.
По его словам, прекращение работы консульства — сложная процедура, которая требует вывоза различного оборудования.
«Российским дипломатам приказано покинуть Польшу, они объявлены нежелательными лицами. Мы пытаемся решить этот вопрос цивилизованно, одновременно четко указывая российской стороне на недопустимость определенных действий в Польше», — подчеркнул Вронский.
На вопрос о времени отъезда дипломатов он уточнил, что «до 30 ноября их уже не будет в Польше».
22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России, расположенного в Познани.