Доля постов на украинском в соцсетях выросла до почти 60% – исследование

Доля постов украинцев на государственном языке в украинском сегменте социальных сетей преобладает. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов во время презентации в Укринформе результатов исследований "Веб-страницы украинских СМИ в разрезе языковых версий" и "Украинский язык в соцсетях", сообщает Укринформ.

"Впервые за всю историю нашего исследования доля постов, которые делаются в украинском сегменте социальных сетей на украинском языке, преобладает. Мы имеем по состоянию на 56% сообщений на украинском языке, они делались в августе-сентябре 2024 года" , - сказал он.

По его словам, другая часть – 44%, были написаны на русском языке.

"В 2020 году доля украинского языка была откровенно жалкой, примерно 15%, в 2022 – был всплеск до 37-38%, в 2023 году украинский язык вышел почти на показатель половины и сейчас тенденция усиления положения украинского языка в украинском сегменте социальных сетей подтверждается" , – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что "отскока", связанного с возможным изменением языковой тенденции, нет.

В ходе исследования было проанализировано около 2000 веб-представительств украинских медиа, а также 1,11 млн сообщений, распространенных в Украине на платформе иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Twitter (Х), Instagram, Youtube, TikTok и т.д.