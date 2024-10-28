В Bloomberg рассказали, какие у Запада есть варианты ответа на войска КНДР в Украине

Решение Москвы развернуть северокорейские войска для поддержки своих уставших сил заставило союзников Украины понять, что у них немного вариантов для ответа. Теперь Западу нужно решать, отвечать ли "эскалацией на эскалацию". Об пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

По словам чиновников, шаг КНДР знаменует собой поворотный момент в российско-украинской войне. Она превращается во все более глобальную войну с большим количеством внешних игроков.

Один из южнокорейских чиновников сообщил журналистам, что Сеул теперь может отправить оружие непосредственно Украине. Южная Корея может отменить свою политику запрета на предоставление летальной помощи стране, которая находится в состоянии войны.

"Если бы некоторые из огромных запасов артиллерийских снарядов в Сеуле начали направляться непосредственно в Киев вместе с поставками Пхеньяна в Россию, это привело бы к тому, что в войне участвовали бы две крупнейшие артиллерийские силы мира" , — говорится в материале.

Другим вариантом ответа на действия КНДР может быть снятие запрета США на удары вглубь России западным оружием. Однако это заставило бы пересмотреть то, что раньше было красной линией для Белого дома, указывают журналисты.

Отмечается, что против РФ и КНДР уже введены жесткие санкции, а запасы оружия союзников исчерпаны. Теперь у США и Европы осталось немного средств, с помощью которых они могут ответить на развертывание северокорейских войск, не усугубляя конфликт еще больше. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что участие КНДР в войне будет "очень серьезной проблемой".

Один из чиновников сказал журналистам, что союзникам, в частности Польше и Румынии, могут разрешить защищать украинское воздушное пространство. Другой чиновник заявил, что стоило делать больше еще тогда, когда Пхеньян начал поставлять Москве ракеты. Он добавил, что на Западе вряд ли примут какие-либо важные решения до выборов в США 5 ноября.

Также журналисты указали, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, применит северокорейские войска в Курской области, чтобы не использовать для этого российских срочников. По словам политического исследователя России и военных вопросов в аналитическом центре Rand Энн Мари Дейли, это "поможет ему избежать политического дискомфорта дома".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что РФ развернула северокорейские войска в Курской области. По его словам, в обмен на живую силу Москва поставляет КНДР технологии. Он добавил, что развертывание северокорейских войск демонстрирует слабость РФ и является "признаком растущего отчаяния Путина", который уже потерял 600 тысяч солдат ранеными и погибшими.