Школы получат исправленные учебники с Крымом на карте Украины

В учебнике по украинскому языку для 7 класса была исправлена пиктограмма в форме карты Украины - теперь она отображает временно оккупированный Крым. На данный момент печать завершена и с конца октября 2024 года новые учебники направляются из типографии в регионы. Со ссылкой на Читомо, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

В учебнике по украинскому языку для 7 класса, созданном филологом Анастасией Онатий и историком Тарасом Ткачуком, была исправлена пиктограмма.

В сентябре 2024 года стало известно о том, что в учебнике использовалась стоковая пиктограмма, не отображающая полуостров Крым, рядом с текстом государственного гимна Украины.

По данным издательства, школы смогут получить новые партии учебников ориентировочно к декабрю 2024 года, если не возникнет логистических задержек. Все зависит от военного положения, которое может отразиться на сроках поставок.

Теперь перед выпуском учебников будет проводиться дополнительная проверка макета независимыми экспертами.

Напомним, что автор учебника по украинскому языку для 7 класса Анастасия Онатий отреагировала на скандал на своей странице в Facebook. Авторы признают свой недосмотр, а карта Украины в таком виде попала в учебник по невнимательности.

Кроме того, правительство приняло новые меры для развития системы образования. Среди них - меры, направленные на усиление безопасности в учебных заведениях.