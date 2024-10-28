Солдаты КНДР и РФ могут в скором времени начать наступление на Курщине - NYT

Заместитель командира 61-й механизированной бригады Украины подполковник Артем Холодкевич заявил, что российские и северокорейские войска предположительно готовятся к наступлению в Курской области. Он может начаться в ближайшее время﻿. Об этом он сказал в комментарии The New York Times, сообщает Деловая столица.

"Украинские командиры предупредили нас о нападении в ближайшем будущем. Возможно, в ближайшие несколько дней" , — рассказал он.

Так он прокомментировал ситуацию в Курской области.

При этом неназванный украинский офицер рассказал The New York Times, что для бойцов ВСУ уже выпустили украинско-корейский разговорник, чтобы призвать северокорейских солдат сдаваться.