Польша ужесточает требования к международным перевозкам через территорию страны

С 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в частности украинских.﻿ Об этом информировала Львовская таможня, сообщает Экономическая правда.

Перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои перевозки в системе электронного надзора за транспортом (SENT) до пересечения польской границы, независимо от типа перевозимого груза.

Кроме этого водитель транспортного средства обязан постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяющий его документ.

Компании из стран, не входящих в ЕС, Швейцарии и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.

Грузовик должен иметь локатор или внешнюю систему локализации, и водитель обязан включать локатор перед началом перевозки.

Отмечается, что за нарушение новых требований предусмотрены штрафы и для водителей, и для перевозчиков.

Для водителей:

1500 злотых (15 000 грн) за отсутствие регистрационного номера, 2000 злотых (20 000 грн) за выключенный локатор или отказ в проверке геолокационных данных.

Для перевозчиков:

12 000 злотых (120 000 грн) за перевозку без регистрации или с недостоверными данными, 10 000 злотых (100 000 грн) за отсутствие геолокационных данных или локатора.