Комитет ВР одобрил проект бюджета на следующий год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил проект бюджета-2025. Его рассмотрят в первом чтении уже на этой неделе. Со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в соцсетях, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он отметил, что 25 членов комитета поддержали рассмотрение проекта бюджета-2025 в первом чтении.

По его словам, в документ предложили внести несколько правок, но не факт, что правительство поддержит такую инициативу после его рассмотрения в первом чтении.

В то же время комитет отказался поддерживать правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Также Железняк написал, что Минфин подтвердил соответствие проекта бюджета параметрам, которые были согласованы с партнерами.

"Рассмотрение с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечера правки и с утра голосование" , - подчеркнул нардеп.

Напомним, 13 сентября премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство утвердило проект бюджета-2025. Приоритетами стали расходы на оборону, финансирование защищенных статей и не только.

Уже на следующий день документ внесли в Раду. Согласно регламенту, документ должны были принять в первом чтении до 20 октября, но в такие сроки депутаты не уложились.

При этом во втором чтении бюджет должны принять уже до 20 ноября.

Детально об основных показателях проекта бюджета - в материале РБК-Украина.