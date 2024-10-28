Швеция объявила еще один пакет военной поддержки Украины на 63 млн евро

Правительство Швеции в понедельник, 28 октября, решило выделить Украине 63 миллиона евро поддержки в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Об этом говорится в сообщении шведского правительства, сообщает Европейская правда.

Новый финансовый вклад будет охватывать 20 миллионов евро, которые пойдут на поддержку промышленной базы Украины в рамках датской инициативы по закупке оружия у украинских производителей.

Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе правительство уполномочило Шведскую администрацию оборонного имущества (FMV) провести переговоры и заключить соглашение с Данией о безвозмездной передаче Украине соответствующей суммы на закупку оборонного оборудования.

Остальные средства из пакета – около 43 миллиона евро – пойдут на финансовую поддержку ряда многосторонних инициатив в поддержку Украины.

Планируется, что эти средства пойдут на поддержку коалиции, которая закупает ракеты класса "воздух-воздух" для украинской программы F-16; коалиции, которая тренирует украинскую морскую пехоту; коалиции по вопросам разминирования; и ИТ-коалиции.

Кроме того, в рамках этой поддержки Швеция также сделает вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, который предусматривает закупку военного оборудования, отметили в шведском правительстве.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млн крон.

В прошлом месяце шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 миллионов евро, который в частности предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.